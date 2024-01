BBB24 terá 26 participantes e votação durante o 'Fantástico'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BBB24 vai estrear com 26 participantes na próxima segunda-feira (8). Em bate-papo com a imprensa na sede dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Tadeu Schmidt anunciou como será feita a apresentação de todos os integrantes do reality.

Na sexta (5), o chamado "Big Day", serão anunciados os primeiros 18 participantes, entre pipocas e camarotes.

No domingo (7), será aberta uma votação durante o "Fantástico" para a escolha de mais dois participantes dentre 14, sendo sete homens e sete mulheres.

No dia da estreia, mais três homens e três mulheres serão escolhidos ao vivo pelo público.