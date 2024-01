BBB 24 terá pré-indicação do líder e monstro mais cruel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em bate-papo com a imprensa nesta quinta-feira (4), Tadeu Schmidt adiantou algumas das novidades que vão rolar no BBB 24.

Em uma nova dinâmica chamada "Na mira do líder", três participantes serão pré-selecionados pelo líder na sexta-feira. No domingo, dia de formação de paredão, o líder indicará um dos três definitivamente para disputar os votos do público.

O "Na mira do líder", no entanto, ainda não entrará em vigor na estreia do reality. Apenas após algumas semanas é que a dinâmica vai valer.

ANJO AUTOIMUNE E MONSTRO MAIS CRUEL

Na nova temporada do reality, o anjo estará mais poderoso do que nunca: será autoimune e ainda dará imunidade a mais alguém. Essa novidade já estará valendo desde o início do programa.

E como a prova do anjo só acontece aos sábados, poderá ocorrer de o anjo estar "Na mira do líder" e conseguir ganhar a prova, se salvando do paredão.

Já a dinâmica do monstro continua valendo e, segundo a direção, este ano os castigos serão mais pesados e longos.

O monstro poderá ser ainda mais castigado pelo líder, que terá acesso à "central do líder", uma mesa de controle em que pode acelerar os castigos.

Outra novidade é a enquete do líder. No site oficial do reality, o público poderá dar feedbacks sobre a liderança da semana por meio de emojis.

Nesta edição, o Poder do Curinga vai depender de um pouco de sorte do participante. Quando for tentar arrematar o poder, o participante poderá perder estalecas no lugar de ter uma arma nas mãos durante a votação. Ou seja: quem tem mais estalecas pode simplesmente não levar o poder.

26 PARTICIPANTES

O BBB 24 vai estrear com 26 participantes. Na sexta (5), o chamado "Big Day", serão anunciados os primeiros 18, entre pipocas e camarotes.

No domingo (7), será aberta uma votação durante o Fantástico para a escolha de mais dois participantes dentre 14, sendo sete homens e sete mulheres.

No dia da estreia, mais três homens e três mulheres serão escolhidos ao vivo pelo público.