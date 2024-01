Luiza Brunet incentiva Yasmin a fazer topless no "BBB 24"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo, empresária e mais nova participante do BBB 24, Yasmin Brunet, tem o apoio da mãe para participar do reality show da Globo. Neste sábado (6), o perfil de Yasmin compartilhou no Instagram um vídeo em que ela revela à Luiza Brunet sua ida ao BBB e ouve conselhos da mãe, que incluem um incentivo a fazer topless no programa. "Você tem um peito lindo, jovem. Corpão. Por que não?", diz a atriz.

Luiza diz no vídeo que estava vendo um filme quando foi surpreendida pela ligação da filha. Em um primeiro momento, pareceu duvidar da notícia: "Você tá de sacanagem, Yasmin".

A filha, então, pede conselhos: "Se eu fosse, o que você diria para eu fazer e não fazer?".

"Você é maravilhosa. Você é inteligente, articulada. Eu não fico nem um pouco preocupada com você se você for", diz Luiza. "Usa sua inteligência para você fazer boas discussões. Escolhe um grupo legal, mas tem que articular com todo mundo. Balançar a rabaleta."

Yasmin pergunta: "Eu danço nas festas, uso biquíni, faço tudo?". A mãe diz que sim. "Você tá com o corpo maravilhoso. Mostra o corpo que você tem. Faz academia, cozinha", fala Luiza.

Quando a filha pergunta sobre topless, ela responde: "claro que pode". "Não sei se permite. Mas, se permitir, qual o problema? Você tem o peito lindo, jovem. Corpão. Por que não?"

"Você é uma mulher que teve muitas experiências desde muito pequena. [...] A melhor história é a história verdadeira nossa. É contar nossa própria história verdadeira", complementa.

O discurso da mãe de Yasmin Brunet fez sucesso entre internautas, que rasgaram elogios nos comentários da publicação. "Se ela fizer o que a mãe falou, ela chega na final", escreveu Diego Nascimento. "Tá explicado por que ela é tão leve, uma maravilhosa sem padrões insuportáveis", disse Gisele Fonteles.

