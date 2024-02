Lucas é o oitavo líder do BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas venceu a oitava liderança do BBB 24 na manhã desta sexta-feira (9), após prova de resistência. Os participantes começaram a disputa na noite da última quinta-feira (8), às 23h44.

Cada um deles devia ficar em frente a um púlpito e segurar uma mão postiça quando um cronômetro disparar. Depois de segura, eles só podiam soltar quando o tempo zerar, caso contrário estão eliminados da disputa.

Assim que o relógio chegasse a zero, sisters e brothers deviam pegar uma caixa com o produto determinado no telão e coloca-lo em um compartimento dentro de outro tempo estipulado pela produção.

Se os participantes errarem o item ou não cumprirem o tempo estipulado, também estariam eliminados.

QUEM SAIU DA PROVA

Giovanna Lima foi vetada da prova por estar com o pé lesionado. Com exceção dela, todo os outros jogadores iniciaram a disputa.

MC Bin Laden foi o primeiro eliminado da prova. Ele saiu às 01h42.Yasmin Brunet foi a segunda eliminada da prova. Ela saiu às 03h33.

Rodriguinho foi o terceiro eliminado da prova. Ele saiu às 04h01.

Leidy foi a quarta eliminada da prova. Ela saiu às 04h05.

Isabelle foi a quinta eliminada da prova. Ela saiu às 04h24.

Davi, Wanessa, Pitel e Michel foram eliminados juntos às 05h10.

Fernanda foi a décima eliminada da prova. Ela saiu às 05h53.

Marcus e Matteus foram eliminados juntos às 06h42.

Raquele foi a décima terceira eliminada da prova. Ela saiu às 07h04.

Deniziane foi a décima quarta eliminada da prova. Ela saiu às 07h32.

Alane foi a décima quinta eliminada da prova. Ela saiu às 8h20.

Beatriz foi a última eliminada. Ela saiu às 8h38.

