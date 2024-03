Rafinha Bastos provoca Wanessa Camargo após expulsão BBB 24: 'Dia especial'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 (Globo) virou motivo de piada para o humorista Rafinha Bastos. Ele, que já foi processado pela cantora, comemorou a desclassificação dela do programa nas redes sociais. "Lá vou eu sustentar a Wanessa Camargo por mais dez anos", escreveu.

Bastos foi condenado a pagar R$ 150 mil de indenização por danos morais a Wanessa por causa de algo que disse durante o programa CQC (Band) em 2011. O humorista falou que "comeria ela e o bebê" se referindo à cantora, que estava grávida de seu primeiro filho. Na ocasião, foi o ex-marido dela, Marcus Buaiz, que entrou com o processo e ganhou.

Neste sábado (2), após Wanessa ser expulsa do BBB por agredir Davi, Rafinha Bastos aproveitou o ocorrido para fazer piada. "Muitas pessoas pensam que eu fiquei feliz com a queda da Wanessa Camargo. Acham que eu tô celebrando o momento ruim que ela tá vivendo e que eu me sinto vingado. Essas pessoas devem estar com calor, pq é verão e elas estão COBERTAS SE RAZÃO", escreveu no X (antigo Twitter).

O humorista também compartilhou os tuítes em seu Instagram com a legenda: "Que dia especial!". Internautas reagiram ao pronunciamento: "Advogado do Rafinha esse final de semana toma calmante", escreveu um fã.

