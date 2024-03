Luiza Brunet critica expulsão de Wanessa do BBB 24 e compartilha post sobre Davi: 'Manipulador'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiza Brunet usou as redes sociais para se posicionar sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 (Globo). A mãe de Yasmin Brunet fez reflexões sobre gênero nos stories do Instagram neste sábado (2) para criticar a desclassificação da aliada de sua filha no jogo.

"O Brasil é o quinto país no mundo que mais agride e mata suas mulheres. Quantos agressores foram punidos? O Brasil é o primeiro país que mais mata trans e travesti. Por homens. Quantos foram punidos? No BBB, uma mulher foi criminalizada e punida. Essa é a nossa realidade", escreveu.

Logo em seguida, ela compartilhou a postagem de um psicólogo que chamava Davi de "manipulador" e "narcisista". No story, havia um vídeo de Yasmin questionando a decisão de Davi de denunciar a agressão à direção do programa e um texto dizendo que o baiano é narcisista. "Manipulador! Nem coragem de assumir para casa teve, porque o papel de vitimismo continua", dizia o post.

Algumas horas depois, Brunet voltou aos stories para um adendo. "Para a galera que lê mas não entende. O Brasil é o quinto país que mais agride e mata mulheres. Preta, parda, branca, amarela, indígenas. São todas elas que estão sofrendo em busca de justiça. Mulheres são mulheres", disse.

Wanessa foi expulsa do reality show na manhã deste sábado após agredir Davi depois da festa. O baiano dormia no quarto magia quando Wanessa entrou no cômodo pulando, cantando, dançando e acabou acordando o brother com um tapa. A expulsão dividiu opiniões na internet e parte do público considerou a decisão do programa exagerada.

Leia Também: De capuz e máscara, Wanessa Camargo é vista em aeroporto após ser expulsa do BBB 24