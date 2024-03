SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alane, Davi e Michel se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda foi formada neste domingo (3) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.

COMO FOI A VOTAÇÃO

De acordo com a dinâmica da semana, Davi começou emparedado pelo big fone. A anjo Pitel estava autoimune e ainda imunizou Fernanda.

O líder Lucas indicou Michel para o paredão. A pessoa mais votada na casa foi Alane com seis votos, o baiano puxou Yasmin para a berlinda junto com os outros participantes como parte do direito conquistado no telefonema.

QUEM VOTOU EM QUEM NO CONFESSIONÁRIO

Alane votou em Yasmin;

Beatriz votou em MC Bin Laden;

Davi votou em Yasmin;

Fernanda votou em Alane;

Giovanna votou em Alane;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Leidy votou em MC Bin Laden;

Matteus votou em Yasmin;

MC Bin Laden votou em Alane;

Michel votou em MC Bin Laden;

Pitel, com o poder curinga, votou duas vezes em Alane;

Raquele votou em MC Bin Laden;

Yasmin votou em Alane.

