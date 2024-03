Fernanda e MC Bin Laden pagam castigo do monstro sob sensação térmica de 60ºC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com sensação térmica de 60ºC no Rio de Janeiro, Fernanda e MC Bin Laden tiveram que ficar na área externa da casa do BBB 24, sob o sol, vestindo fantasias de princesa e sapo para pagar o castigo do monstro.

A dupla foi escolhida pelo anjo da vez, Matteus, para cumprir a penitência. Na internet, porém, telespectadores alertaram para o perigo a que os participantes estão sendo expostos. A temperatura no Rio atingiu máxima de 38ºC neste sábado (16). O bairro de Guaratiba, na zona oeste, registrou a maior sensação térmica da história, de 60,1ºC às 10h20. A casa do BBB fica em Jacarepaguá, também na zona oeste do Rio.

No X (Twitter), telespectadores do reality subiram a hashtag "monstro no calor não". "A produção acha saudável deixar os dois com essa indumentária mofando nesse sol do RJ? Loucura!", criticou uma internauta.

"Quando o filho do Boninho [Davi] foi o monstro, o castigo era na sala, com ar condicionado, e foi o único assim, sem qualquer explicação", lembrou outro usuário da rede.

Ainda neste sábado (16), a casa do BBB 24 foi invadida por uma fumaça branca, que deixou os confinados e os telespectadores curiosos. O F5 procurou a Globo para saber do que se tratava, mas até o momento não recebeu resposta.

