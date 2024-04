SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz, Davi e Isabelle se enfrentam no paredão do BBB 24. Depois de crise no grupo fada, veio aí a primeira eliminação apenas com membros do grupo.

A berlinda foi formada logo após a prova do líder. Matteus venceu a disputa e indicou Isabelle direto para o paredão.

A amazonense e o Davi votaram em Beatriz. A paulista e a Alane escolheram o baiano no escrutínio público.

O líder desempatou pela sister, mas ela voltou para a berlinda com o direito de contragolpe de Davi.

Leia Também: Matteus é o vigésimo líder do reality