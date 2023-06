Linha 5-lilás circula com velocidade reduzida nesta quinta (22)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 5-lilás, da ViaMobilidade, circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro na manhã desta quinta-feira (22). O motivo foi uma falha em equipamento.

Passageiros reclamaram de dificuldade para embarcar nos trens. O problema foi solucionado por volta das 7h45.Na terça (20), um atraso na manutenção da madrugada fez com que os trens da linha 9-esmeralda circulassem por via única na região do Grajaú no início da manhã.

Uma das composições apresentou falha de tração na altura da plataforma da estação Primavera Interlagos, por volta das 5h, e precisou ser esvaziada.

A falha provocou intervalo maior entre as estações Grajaú e Primavera Interlagos.

Além disso, um passageiro passou mal dentro de um trem na altura da estação João Dias e foi atendido no local, o que provocou atraso na saída da composição.

