Este prédio tem mais moradores que 1.331 cidades brasileiras

Um edifício em São Paulo abriga cerca de 5 mil moradores, mais do que 1.331 cidades do país, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados nesta quinta-feira.

O prédio em questão é o 'Copan', um edifício icônico localizado no centro da cidade, que possui 1.160 apartamentos, quase três vezes mais do que os domicílios da cidade de Borá.

Segundo a administração do edifício de Niemeyer, há mais de 5 mil moradores no Copan, um número maior do que registrado em 1.331 cidades brasileiras.

O Copan, projetado por Oscar Niemeyer em 1950 em colaboração com Carlos Lemos, foi inaugurado em 1966. Além das residências, o condomínio abriga vários bares, restaurantes, um salão de beleza, uma florista e a "menor fábrica de chocolate do mundo".

