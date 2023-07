Criança é baleada por acidente por homem que limpava arma em Goiás

Uma criança de 11 anos foi atingida por uma bala, disparada por acidente, na quarta-feira, enquanto um homem limpava a espingarda em Jataí, na região sudoeste de Goiás.

O menino estava brincando no quintal do homem, um produtor rural, para quem o pai do menor trabalha, conta o G1.

O menino foi encaminhado para um hospital da cidade para retirar a bala, tendo sido submetido a uma cirurgia. O seu estado de saúde era considerado estável.

Segundo o portal G1, ambos os homens prestaram depoimento na Polícia Civil. O pai da criança não quis apresentar queixa, por afirmar que se tratou de um acidente.

A arma foi apreendida pelas autoridades.





