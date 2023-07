Mulher é morta a facadas com filha no colo em MS; marido preso é suspeito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 18 anos foi morta a facadas na madrugada deste sábado (1º) no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande (MS), enquanto segurava a filha de um ano no colo. O marido dela, 30, foi preso suspeito pelo crime.

Segundo a polícia, uma testemunha relatou que Natali Gabrieli da Silva de Souza e Cleber Correa Gomes estavam em casa bebendo com os amigos. Por volta das 4h30, houve uma discussão entre os dois e objetos da residência foram quebrados.

Uma testemunha contou ter visto Natali passando em frente a sua casa com uma lesão na cabeça e segurando a criança. Cleber a perseguiu com uma faca nas mãos e desferiu vários golpes contra ela, que morreu.

Aos policiais, os vizinhos informaram que o casal discutia com frequência.

O suspeito fugiu após cometer o crime, mas foi preso na casa de um familiar depois de a polícia realizar buscas na região. Segundo os policiais, ele estava com as mãos e roupas sujas de sangue e confessou o crime. O homem foi conduzido para a 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Denuncie

Em caso de violência doméstica, procure ajuda. Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

