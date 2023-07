Thiago Brennand passa por nova audiência nesta segunda (3)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Thiago Brennand, 43, passou por nova audiência da Justiça nesta segunda-feira (3). A sessão ouviu testemunhas de defesa e acusação, a vítima e o réu.

Desta vez, o empresário responde sobre a suspeita de ter sequestrado e mantido em cárcere privado uma mulher. Ele ainda é acusado de ter tatuado o corpo dela à força em Porto Feliz, interior de São Paulo, onde possui uma casa.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo tramita em segredo de Justiça. A sessão virtual foi conduzida pelo juiz Jorge Panserini da 1ª Vara de Porto Feliz.

Brennand participou da audiência por meio de videoconferência, já que está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 de Pinheiros desde o final de abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes.

Esta é a segunda denúncia que Thiago Brennand responde em audiência. A primeira terminou no dia 21 de junho. O empresário e herdeiro já teve seis prisões preventivas decretadas e responde criminalmente em nove processos por denúncias de supostos crimes sexuais, como estupro, e agressões.

Brennand foi extraditado dos Emirados Árabes e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no fim de abril. Ele viajou em setembro do ano passado, horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público sob a suspeita de ter agredido uma modelo em uma academia da capital -em relação a esse caso, a audiência acontece no dia 27 de julho.

Desde que o caso da academia tomou repercussão, ao menos outras dez mulheres denunciaram o empresário. Pelas redes sociais, Brennand sempre negou os crimes sexuais. Poucas semanas antes da extradição, ele gravou um vídeo em que dizia que seria preso injustamente. "Obviamente não estuprei ninguém. Nesse país muita gente tem sede de vingança", afirmou ele.

ENTENDA OS 6 PEDIDOS DE PRISÃO CONTRA BRENNAND

Após a acusação de agressão à modelo Alliny Helena Gomes, Brennand deixou o Brasil em 4 de setembro, horas antes da denúncia do Ministério Público. O órgão determinou que ele retornasse ao Brasil até 23 de setembro e entregasse o passaporte. Como não cumpriu a medida, ele teve a prisão preventiva decretada no dia 27 de setembro e tornou-se foragido.

A viagem inicialmente foi para para Dubai, nos Emirados Árabes.Logo depois, no dia 17 de outubro, a Justiça decretou nova prisão contra Brennand, desta vez sob a acusação de tatuar à força e manter em cárcere privado uma mulher em Porto Feliz, no interior paulista.No dia 4 de novembro, ele teve a terceira prisão preventiva decretada pela Justiça.

Na ocasião, os promotores Evelyn Moura Virginio Martins e Josmar Tassignon Júnior apresentaram denúncia contra ele por suspeita de estupro que teria ocorrido também em Porto Feliz.No dia 10 de fevereiro, o empresário teve a prisão preventiva decretada após denúncia da miss e estudante de medicina Stefanie Cohen.

Ela afirma que foi estuprada por Brennand em 2021.No dia 22 de março, foi decretado o quinto pedido de prisão preventiva também por estupro. A reportagem não obteve detalhes sobre a identidade da vítima deste caso.No dia 1º de junho, foi decretado o sexto pedido de prisão preventiva também por estupro. Caso está em segredo de Justiça.