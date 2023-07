Hospital suspende novos atendimentos após 10º caso de superfungo em PE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estado de Pernambuco confirmou a 10ª ocorrência do superfungo Candida auris e o Hospital Getúlio Vargas, onde o novo caso foi registrado, suspendeu os novos atendimentos provisoriamente.

O novo caso do superfungo, que é resistente à maioria dos medicamentos, foi registrado em um paciente de 52 anos nesta terça-feira (4);

O homem deu entrada no hospital se queixando com um ferimento na perna após sofrer um acidente;

Após a confirmação da contaminação do paciente, ele foi encaminhado para um leito isolado no Hospital Miguel Arraes, no Grande Recife;

Todas as pessoas que podem ter entrado em contato com o homem são monitoradas e todos os pacientes internados no setor em que ele estava serão testados;

A emergência do hospital no qual ele foi atendido ficará fechada para atendimentos de novos pacientes até a segunda-feira (10).

