Professora é afastada após ameaçar aluno autista no DF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A professora de uma turma especial da escola Classe 8, no Guará II, foi afastada após uma mãe de aluno gravar ela gritando com os estudantes dentro de sala de aula.

A mãe do aluno de 11 anos, com Transtorno do Espectro Autista, desconfiou do tratamento que ele estava recebendo na escola após alteração de comportamento;

Ela escondeu um tablet com gravador acionado dentro da mochila da criança e, em dias diferentes, ouviu o que classificou de violência psicológica contra alunos da turma;

Em alguns dos áudios divulgados pela mulher, a suspeita afirmaria que as crianças "vão se ver com ela" se baterem nos colegas;

"Fala direito. Tá morto? Mexe a boca para falar. Assim, ó: 'Eu estava em casa doente'", grita a professora, em trecho da gravação divulgada pela mãe do estudante.

"A partir da gravação desses áudios verificamos que as crianças estavam sendo vítimas de violência psicológica. A professora responsável utiliza de comunicação agressiva, com base em ameaças, xingamentos", Marina Valente, aromaterapeuta, em entrevista à TV Globo

A Polícia Civil não deu detalhes das investigações alegando que o caso envolve crianças;

A Secretaria de Educação do DF afirmou que um novo professor assumiu a sala de aula enquanto o caso é analisado pela Corregedoria;

O UOL não teve acesso à identidade da suspeita, pois, por envolver pessoas menores de 18 anos, o processo corre em sigilo de Justiça. O espaço segue aberto para manifestação de defesa.