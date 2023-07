Brasileira que mora na Irlanda desaparece após viagem ao RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma enfermeira brasileira de 40 anos que mora na Irlanda desapareceu após viajar até o Rio Grande do Sul.

Priscila Leonardi foi vista pela última vez entrando em um carro em Alegrete (RS) no dia 19 de junho. O desaparecimento dela foi registrado na delegacia um dia depois.

A enfermeira foi gravada por câmeras de segurança entrando em um carro preto e as mensagens do celular dela foram visualizadas pela última vez às 23h do mesmo dia, segundo amigos.

A brasileira morava em Dublin desde 2019, tinha chegado ao Brasil no dia 1º de junho e desapareceu indo da casa de primos para a casa de outra parente, onde estava hospedada.

Uma das linhas de investigação da Polícia Civil é de que o desaparecimento dela esteja ligado a uma herança familiar que a mulher receberia em breve, segundo a TV Globo.

A reportagem tenta contato com a delegada responsável pelo caso para saber se outras possibilidades para o desaparecimento são ventiladas.

