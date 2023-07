Chuvas deixam 27 mil pessoas fora de casa em Pernambuco e Alagoas

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Ao menos 27 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Pernambuco e em Alagoas em decorrência das chuvas recentes que atingem a região, segundo os dados atualizados desta segunda-feira (10).

A situação é mais crítica em Alagoas, com 25,3 mil pessoas fora de casa, de acordo com a Defesa Civil. O governo estadual decretou emergência para 31 cidades durante 180 dias.

Ao todo, 3.650 pessoas estão desabrigadas (ou seja, deixaram as suas casas definitivamente) - e 21.662 estão desalojadas (fora de casa temporariamente) no estado.

O município com mais desabrigados é Murici, a 48 quilômetros de Maceió, com 900 pessoa nesta situação. Marechal Deodoro, a 28 km da capital, tem o maior número de desalojados, 3.490.

Na cidade de Joaquim Gomes, um homem morreu após ser levado pela enxurrada de água.

Rios e lagoas transbordaram em diversas cidades de Alagoas. Em Rio Largo, a água do rio Mundaú invadiu casas e condomínios.

Os quilômetros 43 e 132 da BR-101, em Branquinha e São Miguel dos Campos, respectivamente, têm trânsito via acostamento após bloqueios na pista devido à erosão e a barreiras na pista.

Em Maceió, diversos bairros seguem alagados, como Levada, Bebedouro e Vergel, em razão do transbordamento da lagoa Mundaú -pessoas que moram nas proximidades tiveram que deixar suas casas.

Estão em emergência as cidades de Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Branquinha, Capela, Cajueiro, Colônia Leopoldina, Coqueiro Seco, Flexeiras, Ibateguara, Jacuípe, Joaquim Gomes, Maragogi, Marechal Deodoro, Matriz de Camaragibe, Murici, Passo de Camaragibe, Paulo Jacinto, Paripueira, Penedo, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Satuba, São José da Laje, Santana do Mundaú, São Luís do Quitunde, São Miguel dos Campos, São Miguel dos Milagres, União dos Palmares e Viçosa.

O governador Paulo Dantas (MDB) visitou cidades afetadas pelas chuvas.

Em Atalaia, a prefeita Ceci Rocha, do MDB, foi criticada nas redes sociais após publicar foto nas ruas alagadas. Em nota, a prefeita repudiou o que classificou como comentários infudados.

"É relevante ressaltar que não é a primeira vez que o município enfrenta enchentes durante a gestão da prefeita. Em ocasiões anteriores, ela também esteve presente nas áreas afetadas, prestando auxílio às pessoas. Essa postura evidencia o comprometimento da prefeita em se importar e apoiar a comunidade", diz trecho da nota da prefeitura.

A prefeitura disse que "as fotos capturaram o momento em que ela estava efetivamente trabalhando e prestando auxílio àqueles que mais necessitam, agindo diante do cenário de desespero em que os moradores se encontravam". Na cidade, houve deslizamento de barreira e uma casa desabou.

Em Pernambuco, subiu para 15 o número de cidades em situação de emergência devido ao volume de chuvas nos últimos dias. Todas são localizadas na zona da mata sul, próximas à divisa com Alagoas. No sábado (8), o estado emergencial já havia sido decretado para 12 cidades.

Os novos municípios incluídos são São José da Coroa Grande, Palmares e Primavera. Já faziam parte da relação São Benedito do Sul, Belém de Maria, Água Preta, Catende, Quipapá, Xexéu, Barreiros, Joaquim Nabuco, Cortês, Jaqueira, Rio Formoso e Maraial. O decreto é válido por 60 dias.

Segundo a Defesa Civil, 2.862 pessoas foram atingidas pelas chuvas intensas ocorridas em Pernambuco nos últimos dias. Desse total, 2.447 pessoas, de 656 famílias, estão desalojadas, e 415 pessoas, de 101 famílias, estão desabrigadas.

Treze pontos de deslizamentos foram registrados: quatro em Catende, sete em Joaquim Nabuco, um em Cortês e um em Rio Formoso.

Os maiores volumes de chuvas nas últimas 48 horas ocorreram em Xexéu (117 milímetros), Joaquim Nabuco (104 mm) e Barreiros (100 mm).

Segundo o governo de Pernambuco, será instalado um centro de apoio para oferecer serviços sociais às pessoas afetadas pelas chuvas. A sede fica em Catende.

Entre as ações emergenciais estão a entrega de cestas básicas, colchões e água mineral; desobstrução de estradas e oferta de carros-pipa para os municípios realizarem limpeza.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) pediu apoio ao governo federal para enviar mantimentos e outros produtos essenciais para os municípios. Na manhã desta segunda, ela realizou um sobrevoo na região.