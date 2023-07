Após 12h soterrada, jovem é resgatada de prédio que desabou em Recife

O prédio que desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, no Brasil, deixou 14 mortos e sete sobreviventes. Entre elas está Evelyn Neves, de 15 anos, cujo resgate demorou cerca de 12 horas a ser efetuado.

A adolescente foi a única sobrevivente da família na após o desabamento. É a filha mais velha de Marcela dos Santos, de 42 anos, uma das vítimas mortais, que foi encontrada numa cama de casal abraçada aos outros dois filhos: Wallace, de 10 anos, e Maria Flor, de 6. Os corpos dos três foram os últimos a serem encontrados sob os escombros, no sábado, revela o site 'G1'.

Durante o resgate, como se pode ver no vídeo, Evelyn recebeu oxigênio dos bombeiros para conseguir respirar sob os escombros.

Quando foi encontrada, a jovem revelou aos militares que o namorado, Mateus Albuquerque, de 21 anos, estava ao seu lado. Ao retirá-la, o corpo do rapaz foi encontrado, já sem vida e abraçado a Evelyn.

Segundo o coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Recife, foi exatamente Mateus que fez com que a jovem sobrevivesse.

“Ele ficou atravessado por baixo da viga que estava em cima deles. O corpo dele ficou segurando esse peso, evitando o impacto em cima da Evelyn", afirmou Leonardo Gomes, em declarações ao site.

A adolescente foi levada para o Hospital Miguel Arraes, tendo de ser transferida para o Hospital da Restauração, onde foi submetida a uma intervenção cirurgica devido a uma lesão de esmagamento na perna.

A unidade de saúde afirmou esta segunda-feira que a paciente está estável, mas não há previsão de alta.

Entretanto, Evelyn enviou uma mensagem de agradecimento à equipa de socorristas que resgatou dos escombros: "Muito obrigada mesmo, obrigada por ter me salvado. Obrigada. Deus te abençoe".