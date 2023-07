Chacina deixa três mortos na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três homens foram mortos a tiros na noite de quinta-feira (13) na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, quando estavam reunidos em frente a uma distribuidora de bebidas. Segundo a polícia, os atiradores, ainda não identificados, chegaram ao local de moto e fugiram logo depois de disparar contra o grupo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência às 21h30. As vítimas, que tinham idades entre 23 e 33 anos, morreram no local -os nomes não foram divulgados.

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) assumiu a investigação do caso. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), "diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos".

Esta foi a segunda chacina ocorrida na capital e na região metropolitana nesta semana. Na segunda (10), quatro pessoas foram assassinadas e duas feridas por disparos de arma de fogo em Itapecerica da Serra, na região metropolitana.

Assim como no caso do Capão Redondo, os criminosos estavam de moto e passaram atirando contra o grupo, que estava reunido em um bar. Dois homens adultos, de 33 e 51 anos, e dois adolescentes não resistiram aos ferimentos. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas a um hospital da cidade.

De acordo com a SSP, as vítimas feridas já receberam alta hospitalar e foram ouvidas pela autoridade policial. A investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil da cidade.

"A equipe continua analisando imagens e realizando diligências para localizar os suspeitos e obter mais informações que possam esclarecer os fatos", diz trecho de nota enviada pela secretaria.

Poucos dias antes, também em Itapecerica da Serra, um policial militar aposentado foi sequestrado e morto por criminosos. O tenente Ricardo Boide, de 52 anos, estava em casa com a família, quando a quadrilha invadiu a residência e o levou como refém.

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte em uma área de mata. Quatro suspeitos de participar do crime foram presos pela polícia.

