Polícia apura se sargento matou colega e atirou contra outras cinco pessoas em MG

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois militares do Exército foram mortos a tiros durante uma festa junina na noite de sexta-feira (14), em Uberlândia, Minas Gerais.

De acordo com informações do jornal Estado de Minas, o sargento Isaque Frederico Silva Ferreira, 32, teria atirado contra uma colega, também militar, por ciúmes. Ele foi baleado em seguida por um policial penal, que também estava na festa que ocorria em um clube militar.

A mulher, identificada como sargento Stephanie da Silva Magalhães, 26, morreu no local, e outras cinco pessoas foram baleadas, incluindo o namorado dela, que também é militar.

Os feridos foram levados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo a unidade, o namorado da vítima e outro militar estão em estado grave; os outros três feridos devem receber alta em breve.

A festa ocorreu no Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia, no bairro Jaraguá.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia oficial realiza levantamentos iniciais no local e que apura as circunstâncias do crime. Ainda segundo a polícia, "dois corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal da cidade".

O Exército ainda não respondeu ao pedido de posicionamento sobre o fato pedido pela reportagem.

Leia Também: Tiroteio deixa 2 sargentos mortos em 'festa julina' no interior de Minas