Estudante de Medicina morre em acidente de trânsito na Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante de Medicina de 24 anos morreu após bater o carro que dirigia contra um animal na BA-120, em Riachão do Jacuípe (BA). Hilary de Fátima Carneiro Silva bateu em um animal na pista, perdeu o controle e capotou, morrendo na hora, segundo ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual;

O acidente foi registrado na madrugada do domingo (16), na altura do km 406 da via;

Outras duas pessoas estavam no carro com a jovem no momento do acidente, segundo a Polícia Militar. Elas sobreviveram, mas não tiveram estado de saúde divulgado;

Hilary estudava Medicina em uma faculdade privada do Paraguai e morava em Foz do Iguaçu (PR). Ela estava de férias após concluir o quarto ano do curso;

Um dia antes de morrer, ela publicou um vídeo comemorando a conclusão de parte do curso e agradecendo à família pela conquista estudantil.

"Fomos surpreendidos com a notícia de um trágico acidente que vitimou Hilary de Fátima Carneiro da Silva, filha da servidora municipal professora Sabina Bezerra", disse a Prefeitura de Riachão do Jacuípe, em nota

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.