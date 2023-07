Irmãos de SP morrem afogados em praia de Maragogi, em Alagoas

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Dois irmãos de 11 e 16 anos morreram afogados nesta segunda-feira (17) na praia de Maragogi, no litoral de Alagoas, a 125 quilômetros da capital Maceió.

As vítimas eram de São Paulo e chegaram no domingo a Maragogi, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Alagoas. Os nomes dos garotos não foram divulgados.

O desaparecimento aconteceu por volta das 10h. Pouco mais de duas horas depois, às 12h09, os corpos foram encontrados juntos e sem vida por um dos mergulhadores civis de Maragogi a cinco metros de profundidade. Bombeiros também participaram da ocorrência.

Os irmãos estavam com o pai e um primo na praia. Os quatro foram atingidos por uma onda, mas apenas o pai e seu sobrinho conseguiram se salvar, enquanto os dois irmãos desapareceram.

A praia de Maragogi, próxima à divisa com Pernambuco, é um dos principais pontos turísticos de Alagoas e do Nordeste.

O Corpo de Bombeiros também disse que houve elevação repentina do nível da água.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto de Medicina Legal) e, posteriormente, encaminhados para sepultamento em Sergipe.