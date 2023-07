Irmãos encontrados abraçados após morrerem afogados. "Tentaram se salvar"

Os dois irmãos de 11 e 16 anos, que morreram afogados na segunda-feira, na praia de Maragogi, no litoral de Alagoas, foram encontrados abraçados em uma tentativa de se salvarem, segundo informações dos bombeiros.

"Eram dois irmãos em uma situação desesperadora. O mais velho, de 16 anos, provavelmente tentou salvar o mais novo. E o menor, de apenas 11 anos, deve ter agarrado o irmão numa tentativa de se salvar. Eles foram encontrados abraçados, podemos dizer que isso é instinto de sobrevivência", explicou o coronel Clemens, do Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira, citado pelo G1.

Os irmãos tinham ido de São Paulo, no domingo, para passar férias no litoral de Alagoas. No dia do acidente, estavam na Praia de Peroba, uma praia conhecida por ser calma, mas que tem desníveis no seu terreno, os chamados "buracos", quando decidiram aproveitar que a maré estava baixa para fazer uma caminhada pelo mar.

Gabriel e Gustavo, junto do pai e um primo, fizeram a caminhada com a água ainda nos joelhos, mas, rapidamente foram surpreendidos pela subida da maré. Os quatro foram arrastados pela corrente e Gabriel e Gustavo não conseguiram voltar para a costa.

"A Praia de Peroba é uma praia tranquila, sem ondas, onde os turistas se sentem mais tranquilos. Mas, apesar de ser uma praia tranquila, a maré enche e vaza, e possui desníveis no terreno também. O que aconteceu foi uma grande fatalidade", explicou o coronel.

O desaparecimento dos jovens aconteceu pela manhã e pouco mais de duas horas depois, os corpos foram encontrados juntos e sem vida por um dos mergulhadores civis a cinco metros de profundidade.

Leia Também: Morre a atriz Carlin Glynn aos 83 anos