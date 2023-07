Homem que matou um e feriu 3 em bar de Curitiba estava com seis facas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos preso em flagrante por matar a facadas um homem e ferir outras três pessoas em um bar em Curitiba depois de uma discussão por causa de cigarro estava com seis facas, informou a polícia.

O homem foi preso na madrugada do sábado (22) por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O nome dele não foi divulgado pela Polícia Civil, e o caso será investigado pelo 9º Distrito Policial.

A polícia disse que seis facas foram apreendidas com ele. O advogado dele informou que ele estava com os instrumentos porque é chef de cozinha e tinha acabado de sair do trabalho. "Ele está bem confuso, mas sim, ali foi uma agressão por uma discussão, e como ele é chefe de cozinha, ele estava com o seu instrumento de trabalho. Ali então ele só teve aquela iniciativa de se proteger", disse à imprensa Marcio Massuchetto

Agressão teria começado por causa de cigarro. A reportagem apurou que o homem começou a atacar as pessoas no estabelecimento depois de ter sido repreendido por acender um cigarro no local.

Ele esfaqueou quatro pessoas e um homem de 49 anos morreu no local. Um homem de 57 anos teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Mackenzie. Uma mulher de 22 anos com ferimentos leves foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador. Outra vítima teve ferimentos leves e recusou encaminhamento ao hospital, informou o Corpo de Bombeiros.

O agressor foi contido por seguranças do bar até a chegada da polícia e também teve ferimentos leves. Ele foi levado ao Hospital do Trabalhador, onde recebeu atendimento médico. O homem teve alta e foi transferido para o Complexo Médico Penal do Paraná, em Pinhais.