Idoso é agredido pelo vizinho por não responder a "bom dia"

Um idoso de 75 anos conseguiu uma medida cautelar contra o próprio vizinho após ter sido agredido por ele dentro do prédio em que ambos moram em São Vicente, no litoral de São Paulo.

O caso remonta ao início de junho, quando a vítima sofreu uma agressão por não ter respondido a um "bom dia" dito pelo vizinho.

Após o incidente, o idoso entrou com um pedido de medida cautelar contra o vizinho, que lhe foi concedido no dia 20 de julho. "Desta vez foi demais. Pode agredir-me, mas eu não permito”, relatou a vítima, citada pelo jornal de Brasília este sábado.

De acordo com o documento, o vizinho deve manter uma distância mínima de 50 metros do idoso.

Apesar da decisão do tribunal, a vítima continua com receio de sair de casa. "Não me sinto seguro. É só um papel", afirmou.

