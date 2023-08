Professor evita feridos ao perceber desabamento em academia no interior de SP

(FOLHAPRESS) - O professor de educação física Rudney de Oliveira Jacomo evitou ferimentos em alunos de uma academia em Pirajuí, no interior de São Paulo, ao perceber que o teto do local estava prestes a desabar na noite de terça-feira (1).

Após ouvir de uma aluna que fragmentos caíam do teto, ele percebeu o forro deslocado e, em seguida, ouviu um barulho.

Rapidamente, avaliou que haveria um desabamento e orientou todos a correrem para o banheiro da academia, onde uma parede que separa os ambientes poderia servir de barreira para a estrutura do telhado.

A percepção dele estava certa e o banheiro não foi atingido.

A queda parcial do telhado e de uma parede provocaram ferimentos na mão de um dos alunos. Os outros saíram ilesos.

Jacomo e um dos alunos quebraram com barras de ferro um dos vidros laterais da academia para que todos pudessem sair após o acidente.

No momento do desabamento, oito alunos, além do professor, estavam no local. Duas secretárias estavam em outra sala, ficaram presas por causa dos escombros, mas não sofreram ferimentos.

"Naquele momento, eu era a pessoa que deveria direcioná-los. Eles têm confiança em mim, eu não podia ficar apavorado", disse o professor, depois do susto. "Como profissional de educação física, atuando na área da saúde, tenho vidas na minha mão quando passo exercícios, auxilio para que tenham uma qualidade de vida melhor. Isso já é uma responsabilidade grande. Na hora da tragédia, acho que a responsabilidade triplica".

Bombeiros de Bauru, a 55 km de Pirajuí, foram deslocados para atender o caso. A Polícia Civil investiga os motivos do incidente.

Em nota, a academia Rh-Pro Studio afirmou que o desabamento foi um grande susto e ressaltou que ninguém sofreu ferimentos graves.

O professor de educação física passou o dia recebendo mensagens de agradecimento.

"Eu fiz o que deveria ter feito, mas preferia que nada disso tivesse acontecido. A sensação é de dever cumprido", disse.

