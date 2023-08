Jovem morre após receber superdosagem de medicação em crise de ansiedade

Uma estudante de 21 anos morreu após receber uma superdosagem de medicação contra indicada ao quadro clínico durante uma crise de ansiedade em Goiás. A Polícia Civil está investigando o caso.

Vitória dos Santos deu entrada no Hospital Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia, no dia 3 de julho, por volta de 17 horas e, segundo o advogado Jales Gregório, citado pelo site 'G1', estava consciente e conversando. Naquela unidade, o médico receitou-lhe fentanila e midazolam.

Após a superdosagem, no mesmo dia, por volta de 23 horas, a jovem foi encaminhada a um posto de saúde e, no caminho, recebeu mais doses de fentanila e midazolam. Aí, foi constatado um "dano cerebral muito grande".

No dia 5 do mesmo mês, Vitória foi encaminhada ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia e o óbito foi declarado no dia 9.

Ao G1, o advogado referiu ainda que a família aguarda o relatório toxicológico da morte de Vitória, mas que a causa preliminar da morte foi uma parada cardiorrespiratória, que causou morte encefálica.

"Eram medicamentos com a finalidade de entubação, não ansiedade. Normalmente utilizam para entubação 1 a 1.2 microgramas de um dos medicamentos, por peso. Ela teria que tomar 50 microgramas, mas foram aplicadas 4 ampolas de 10 miligramas, 2 mil microgramas", explicou.

O médico diretor clínico e a coordenadora de enfermagem do Hospital Municipal de Silvânia foram afastados esta quarta-feira. De acordo com a polícia, a investigação indicou que os profissionais falsificaram documentos para omitir a dosagem, o nome dos medicamentos e até os procedimentos feitos.

"Consta no inquérito que houve uma tentativa de suprimir documentos. O médico preencheu um registo falso sobre o que administrou na paciente. A coordenadora produziu documentos a omitir a quantidade, procedimentos e medicamentos administrados pelas enfermeiras", explicou ainda.