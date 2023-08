Vendaval de até 70 km/h no RJ deixa 500 turistas presos no Cristo Redentor

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 500 turistas ficaram presos no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, após um vendaval com ventos de até 70 quilômetros por hora atingirem o estado neste sábado (12).

Os ventos fortes derrubaram pelo menos 20 árvores apenas na capital, atingindo fiações e bloqueando trechos de vias, segundo informou o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Uma das ocorrências mais relevantes foi registrada no caminho dos trilhos do Trem do Corcovado, deixando cerca de 500 turistas presos no Santuário do Cristo Redentor, segundo apurou da TV Globo.

O Corpo de Bombeiros confirmou o chamado feito pela agência que opera a atração, mas informou que não foi necessário deslocar agentes até lá, porque a empresa teria conseguido resolver a situação "por conta própria".

A ventania também atrapalhou os planos de quem tentou pegar uma praia. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram pessoas tentando se abrigar da ventania, que arrastou cadeiras e ao menos um guarda-sol.

No Twitter, diversos usuários enviaram mensagens à Light, concessionária de energia que opera no estado, reclamando de queda de energia e falta de luz em bairros como Andaraí, Vila Isabel e Vila da Penha.

A concessionária postou em seu perfil público que "devido à forte ventania que afeta todo o estado, registramos desligamentos da rede elétrica em alguns pontos da área de concessão. Nossas equipes já estão trabalhando para restabelecer a energia o mais breve possível".

Dia dos Pais

Neste domingo (13), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o Dia dos Pais no Rio de Janeiro será marcado por chuvas. As temperaturas sofrerão uma queda notável, e a temperatura máxima não irá ultrapassar os 25°C na cidade.

Na segunda-feira, o clima continuará instável devido aos ventos úmidos vindos do mar. O dia apresentará grande cobertura de nuvens e a possibilidade de chuva em qualquer momento. A temperatura máxima esperada na capital é de 26°C.

Já na terça-feira (15), as chuvas irão diminuir, porém, ainda haverá presença de algumas nuvens e ocorrência de chuviscos ou chuvas fracas de forma isolada ao longo do dia. A temperatura máxima prevista na cidade é de 28°C.

