Fisioterapeuta é suspensa após 'dançar' com bebê no bolso do uniforme

Uma fisioterapeuta foi gravada dançando com um recém-nascido no bolso do uniforme durante uma consulta no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, Santa Catarina, no Brasil. O momento tornou-se viral e gerou polêmica nas redes sociais.

De acordo com o hospital, a profissional, que foi contratada por uma empresa que presta serviços à instituição, foi suspensa pelo Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina na terça-feira (15) e está afastada de funções. Segundo o 'G1', ainda foi aberto um processo disciplinar na sequência deste ato.

O Ministério Público de Santa Catarina também instalou um processo sobre o caso, enquanto que o hospital onde ocorreu o caso afirmou que foram tomadas "providências jurídicas" para apurar os fatos "com o maior rigor possível", visando ainda a identificação de todos os envolvidos nesta polêmica.

Desconhece-se, até ao momento, o estado de saúde do recém-nascido.