Personal trainer é morto com 9 tiros em frente a parque no DF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos foi morto a tiros em Ceilândia (DF) na noite desta quarta-feira (16). O personal trainer Alef Vogado estava em frente a um parque na QNO 06 quando foi alvejado por ao menos nove tiros. Segundo testemunhas, os suspeitos fugiram em um Fiat Uno vermelho.

O Corpo de Bombeiros do DF chegou a atender a vítima no local, mas o homem já não apresentava sinais vitais.

A investigação apura as circunstâncias do crime. Alef era casado e deixa um filho de 5 anos.

Informações da Polícia Civil revelaram a vítima estava a cerca de 20 metros de casa quando foi atingido por ao menos nove disparos que acertaram a cabeça, o rosto, o tórax e as pernas. Um rapaz que estava com ele foi baleado no braço e seguiu para o Hospital de Base.

Uma equipe de preservação de crimes violentos foi acionada para investigar o caso. Além disso, uma imagem do veículo suspeito de ser usado na fuga foi anexada ao sistema de registro da delegacia.