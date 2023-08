Telhado carregado pelo vento atinge três casas em Presidente Prudente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes rajadas de vento que atingiram Presidente Prudente (565 km de São Paulo) na madrugada deste sábado (19) provocaram destelhamento e queda de árvores, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Por volta das 4h, um telhado galvanizado desprendeu-se completamente e caiu sobre três casas na Travessa Sartori, na Vila Comercial. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil Municipal foi acionada para realizar a vistoria dos imóveis e foi constatado que houve apenas danos materiais, sem que ocorresse o abalo estrutural das moradias. Assim, ninguém precisou ser desalojado.

RAJADAS DE VENTO

Na quinta (17), a Defesa Civil paulista emitiu um alerta para riscos de rajadas de vento de até 80 km/h no estado entre sexta (18) e segunda (21).

A passagem de um sistema meteorológico pela costa da região sudeste e a chegada de uma frente fria trazem pancadas de chuva no fim de semana, acompanhadas de fortes rajadas de vento, com possibilidade de queda de raio e de granizo.

A instabilidade também é provocada pela formação de um ciclone extratropical no oceano, entre o Uruguai e o extremo sul gaúcho.

