Ônibus é atingido por bala perdida em dia de tumulto na cracolândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lotado de passageiros, um ônibus da frota municipal foi atingido por um disparo de arma de fogo durante um tumulto no entorno da cracolândia, no centro de São Paulo, na noite da última sexta (18).

Os tiros foram dados por um policial civil que reagiu a uma tentativa de assalto a terceiros na avenida Rio Branco, nas proximidades da aglomeração de dependentes químicos que àquela altura estavam na rua dos Gusmões.

Os disparos acertaram ao menos duas pessoas –nenhuma delas estava no ônibus. Foram feridos um suspeito da tentativa da assalto, que acabou preso, e um pedestre que passava pela via e foi atingido na perna.

O motorista do coletivo, contudo, foi ferido ao ser atingido por uma pedra durante o tumulto, de acordo com o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. Ele é funcionário da empresa Santa Brígida.

Segundo o sindicato, houve pânico dentro do ônibus, que também foi atacado por pauladas. Vídeos gravados mostram passageiros sentados e deitados no assoalho do veículo.

Os tiros e o ataque contra o coletivo se somam a recentes casos de violência registrados na região, como o latrocínio do porteiro João da Silva Sousa, 54, e brigas entre lojistas da Santa Ifigênia e usuários de drogas, além de protestos de moradores contra a cracolândia.

Em nota, a SPTrans disse que o ônibus, que faz a linha 9501/10 Terminal Cachoeirinha - Largo do Paissandu, teve o vidro traseiro quebrado quando seguia no sentido bairro da avenida Rio Branco.

Policiais militares foram acionados, e a ocorrência foi registrada no 3° DP (Campos Elíseos). Na ocasião, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), dois homens foram presos em flagrante por roubo.