Morre aos 89 anos dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (26) aos 89 anos o arcebispo emérito de Salvador, dom Geraldo Majella.

Segundo nota da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em dezembro e estava em internamento domiciliar em Londrina (PR).

A entidade publicou nota de pesar afirmando que o religioso deu a "vida à Igreja no Brasil e no mundo".

"Dom Geraldo mostrou sempre grande zelo pela Liturgia, pela boa formação dos sacerdotes e do povo católico e pela irrestrita fidelidade ao Papa e à Igreja."

