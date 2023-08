PM encontra três corpos dentro de carro no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Rio de Janeiro encontrou neste sábado (26) três corpos dentro de um veículo em uma rua do bairro do Campinho, zona norte da capital fluminense. Horas depois, dois ônibus foram incendiados na região.

A polícia não informou as identidades dos mortos e investiga se a ação tem relação com uma disputa entre facções rivais que atuam no bairro.

No início da manhã, policiais militares do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma denúncia de homicídio no bairro do Campinho. Ao chegar, a equipe encontrou um carro com os corpos de três homens, vítimas de disparos de armas de fogo. A área foi isolada e policiais civis da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) fizeram perícia.

Horas depois, dois ônibus que circulam no Campinho foram incendiados na rua Cândido Benício, uma das principais vias de ligação entre as zonas norte e oeste da cidade. Segundo o comando da PM, "um grupo de suspeitos ateou fogo em ônibus em represália à morte de três criminosos".

O trânsito ficou interditado durante a tarde, enquanto bombeiros apagavam o incêndio. O fluxo de veículos precisou ser desviado para a calha do BRT.

O Campinho, bairro entre Madureira e Jacarepaguá, é um dos bairros da zona norte onde facções e milícias disputam o controle local.

