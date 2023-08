Pesquisas: Contratação de pessoas com mais de 50 anos tem aumentado

Os idosos correspondem a quase 15% da população brasileira hoje e a estimativa de longevidade só vem aumentando nos últimos anos – segundo relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, a expectativa de vida no país era de 76,6 anos.

Ainda assim, a idade ainda é uma questão no mercado de trabalho e se reflete no chamado etarismo, ou seja, a discriminação contra pessoas com base em estereótipos associados à idade. Bianca Machado, Diretora de Talent Solutions, Adecco RPO & Pontoon explica que julgar a capacidade de desempenhar uma função ou atividade, duvidar da produtividade de um indivíduo ou até mesmo excluí-lo da convivência entre colaboradores em razão da idade são atitudes típicas do etarismo no mundo corporativo.

Dados corroboram que o preconceito é ainda muito comum. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego para a população a partir de 40 anos ficou em 9,5%, no primeiro trimestre de 2023. Contudo, a Adecco acredita que é um cenário que tende a mudar, uma vez que a projeção é de que mais da metade da força de trabalho no país seja formada por pessoas com mais de 45 anos até 2040, de acordo com Ipea, órgão de pesquisas ligado ao Governo Federal.

Na realidade, o panorama de contratações já está mudando. Segundo levantamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o número de trabalhadores acima de 50 anos dobrou no país, entre os anos de 2006 e 2021, de 4,4 milhões para 9,6 milhões de pessoas. Se em 2006 os trabalhadores 50+ ocupavam apenas 12,6% das vagas de emprego, em 2021, esse percentual subiu para 19,1%.

Na Adecco essa progressão na contratação de profissionais com mais de 50 também vem ocorrendo e entre janeiro e julho já foi de 62% a mais que no mesmo período em 2022. “A diversidade é a tônica atual na maior parte das empresas. Muitas têm promovido políticas de inclusão já nos processos de recrutamento e seleção. De qualquer forma, na Adecco, sempre orientamos que essa política deva ir além da contratação. É necessário garantir que esses profissionais tenham as mesmas oportunidades de crescimento e aprendizado que os demais colaboradores”, reforça a Diretora de Talent Solutions, Adecco RPO & Pontoon.