Sete pessoas morrem em acidente envolvendo dezenas de veículos em rodovia no PR

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um engavetamento envolvendo caminhões e veículos de passeio na BR-277, na altura de Balsa Nova (PR), neste sábado (2), provocou a morte de ao menos sete pessoas, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná.

O acidente provocou explosões e incêndio em alguns caminhões. Ainda havia vítimas presas às ferragens no local na noite de sábado.

As colisões em sequência ocorreram na altura do km 136. A rodovia está fechada no sentido Ponta Grossa e parcialmente bloqueada na pista que segue para Curitiba.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também: 9 de cada 10 paulistanos estão satisfeitos em morar na cidade, segundo Datafolha