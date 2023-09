Paes vai reduzir velocidade na orla do Rio após acidente de Kayky Brito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), determinou redução no limite de velocidade na orla da cidade, após o atropelamento de Kayky Brito no último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste da capital.

Paes afirmou que a velocidade máxima de 70 km/h em vias da cidade é um "absurdo" e "excessiva". O prefeito ressaltou que pediu à companhia de tráfego do Rio para fazer a mudança, mas não especificou quando a nova velocidade entrará em vigor.

"O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa orla -um lugar de contemplação, lazer e paz- tem velocidade máxima de 70 km/h é um absurdo. Independentemente de responsabilidades no caso em questão, não é admissível manter isso. Já determinei que a CETRIO me apresente ainda essa semana uma mudança no limite da orla do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade!", escreveu Eduardo Paes, no X, antigo Twitter.

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. O artista foi atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca. Na ocasião, ele estava acompanhado por amigos. Brito deixou o local para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo.

O UOL apurou que o motorista, identificado como Diones da Silva, alegou que o ator apareceu "repentinamente correndo" no meio da pista. Ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O teste de embriaguez constatou que o motorista não estava alcoolizado.

Diones também disse estar dentro da velocidade permitida para o tráfego na via. A perícia para determinar se de fato o motorista dirigia dentro do permitido foi iniciada.

Stephany Brito desabafou nas redes sociais. "Tomei banho, rezei e pensei: 9h e ainda nenhuma lágrima. Que evolução. 'Kayky detestaria me ver aos prantos, como tem sido meu normal', eu pensei. Mas aí vi esse vídeo", disse a atriz em post no Instagram nesta segunda-feira (4).

A artista escreveu uma declaração a Kayky. "Eu te amo com toda a força da minha alma. Nós escolhemos vir juntos nessa vida, nessa família, porque com certeza sempre estivemos juntos em todas as outras. Eu não existo sem você."

VÍDEO MOSTRA O MOMENTO DO ACIDENTE

Câmeras de segurança registraram o momento em que o ator foi atropelado. As imagens foram divulgadas pela TV Globo.

Nas imagens, é possível ver que primeiro passa um carro e, em seguida, vem outro veículo preto, que é o que atropela o ator. No momento, Kayky sai de trás de um automóvel que estava estacionado, corre no meio da pista e é atingido.

O motorista parou para socorrer Kayky e acionou o Corpo de Bombeiros. Ele também está colaborando com as investigações, segundo a polícia.

No domingo (3), o Fantástico também mostrou a reação de Bruno de Luca, que estava com Kayky, no momento do acidente. O apresentador leva as mãos à cabeça e fica desesperado.