Participante de reality dado como desaparecido se apresenta em delegacia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O norte-americano Paul Jason Staehle, 40, que havia sido dado como desaparecido no Amazonas, se apresentou na Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista, na segunda-feira (4), em Manaus.

Ele, que ficou conhecido após participação no reality show 90 Dias para Casar, declarou à Polícia "que não estava desaparecido". A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria de imprensa da Polícia Civil.

"Durante as buscas foi feito contato com um conhecido do americano, que relatou que ele já havia entrado em contato com sua mãe. Dado os fatos, Paul encontra-se bem e no convívio familiar", informou a Polícia, por meio de nota.

Paul enviou mensagens para amigos dizendo que estava perdido e depois não manteve mais contato. Diante da ausência de resposta, uma amiga do americano registrou um boletim de ocorrência.

O suposto desaparecimento estava sendo investigado pela Polícia Civil desde o sábado (2). "Ele disse que foi para uma comunidade, mas não soube informar qual era e com quem estava", explicou o delegado Rafael Soibelman, titular da DECCT.

Paul Jason Staehle nasceu nos Estados Unidos e ficou conhecido por participar do reality show 90 Dias para Casar. Ele conheceu a mulher, a amazonense Karine Martins, durante o programa.

O casal, que se comunicava por meio de um tradutor online, se casou em 2017. Eles são pais de dois filhos.