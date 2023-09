RS tem nova morte devido a ciclone, total de vítimas chega a 6 no Sul

PORTO ALEGRE, RS E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul, causada pela formação de um ciclone extratropical sobre o Atlântico, já causou cinco mortes desde segunda (4) no estado. Há também registro de uma morte em Jupiá, Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, quatro pessoas morreram nesta segunda nos municípios de Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras. A quinta morte ocorreu nesta terça (5) em Estrela, no Vale do Taquari. Moacir Engster, 58, foi atingido por uma descarga elétrica quando ajudava um vizinho a retirar os móveis de casa alagada.

A região do Vale do Taquari, na área central do estado, está completamente inundada pelo rio Taquari, que atingiu 22 metros de altura por volta das 23h.

Na manhã desta terça, cidades do Vale do Taquari como Roca Sales e Muçum já estavam debaixo d'água, e famílias tiveram que subir nos telhados para escapar da inundação.

Em Roca Sales, uma mulher e um bebê foram resgatados içados por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal.

A gestão municipal afirma que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil enfrentam dificuldades em ajudar a todos que precisam.

"Pedimos que quem consiga suba nos telhados e se agasalhe. O auxílio profissional só virá nas primeiras horas da manhã", diz nota divulgada pela Prefeitura de Roca Sales. Há também pedido de barcos que possam resgatar as pessoas.

Em Muçum, na mesma região, a população tenta escapar da enchente, e moradores pedem ajuda para familiares que estão ilhados nos telhados das casas.

Uma ponte entre Roca Sales e Muçum desabou. O prefeito de Muçum, Mateus Trojan (MDB), foi às redes sociais apelar pela mobilização de voluntários com caminhões.

Em Encantado (RS), a Defesa Civil fez um apelo para a mobilização de proprietários de barcos e jet-skis para a retirada de pessoas ilhadas. Há pedidos também de doação de colchões, cobertores, travesseiros e roupas.

A formação de mais um ciclone extratropical sobre o litoral sul provoca chuva forte desde o final de semana no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do estado estima que haja 350 desalojados no estado.

Até a noite desta segunda, as cidades com maior volume acumulado de chuva nas últimas 72 horas eram Passo Fundo (291,6 mm), Água Santa (221,6 mm), Ijuí (217,6 mm), Entre-Ijuís (207,4 mm) e Vacaria (202,2 mm).

Segundo a CEEE Equatorial, uma das concessionárias de energia do Rio Grande do Sul, foram registradas 15 mil ocorrências de falta de luz. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar, há 22 pontos de bloqueio (total ou parcial) nas rodovias gaúchas.

MORTES

Em Mato Castelhano (RS), Cristiano Schuslei, 41, tentou sair do seu veículo em que estava e foi levado pela correnteza. Em Passo Fundo (RS), morreu Neri Roberto Gonçalves da Silva, 67, atingido por uma descarga elétrica no terreno de casa. Ele era eletricista aposentado da RGE, uma das concessionárias de energia do estado.

Em Ibiraiaras, um casal -Delve Franscecatto, 50, e Ironi de Fátima Francescatto, 44- foi arrastado pela enxurrada ao tentar atravessar uma ponte de carro.

Em Santa Catarina, um homem morreu quando seu carro foi atingido por uma árvore no município de Jupiá.