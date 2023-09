Ovelha fica pendurada em fiação após ciclone em cidade do RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ovelha ficou pendurada na fiação elétrica da cidade de Muçum após a passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul.

A ovelha ficou presa na fiação da Avenida Fernando Ferrari, que estava submersa pela chuva. Muçum é uma das cidades mais atingidas pelo ciclone e registrou alagamentos em vários pontos.

O animal morto foi visto na terça-feira (5) após o nível da água baixar.

O UOL procurou a Prefeitura de Muçum para saber se o animal já foi retirado da fiação. A matéria será atualizada quando houver resposta.

O ciclone deixou 15 mortos em Muçum. É a cidade do Rio Grande do Sul com o maior número de vítimas.

Ao todo, o ciclone deixou 27 mortos no Rio Grande do Sul e um morto em Santa Catarina.