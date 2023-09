Homem cai e morre pisoteado por bois em frigorífico de MT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu pisoteado por bois em um frigorífico de Várzea Grande, em Cuiabá, nesta sexta-feira (8).

A polícia foi acionada para liberação do corpo de um homem de 57 anos no hospital, identificado como Flávio Ferreira Fortes, disse a Polícia Civil. No local, os policiais foram informados que a vítima foi socorrida por funcionários de um frigorífico da cidade.

Caiu na passagem dos animais. O gerente do frigorífico afirmou que o homem trabalhava no controle do curral e caiu na passagem, sendo pisoteado por diversos bois.

Ele foi levado ao hospital com parada cardiorrespiratória. Mesmo com todos os procedimentos para reanimá-lo, o homem não resistiu e morreu.