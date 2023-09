Casal encontrado morto em mansão em Guarujá foi intoxicado por monóxido de carbono

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, 66, e sua mulher, Luciana, 62, tinham sinais de intoxicação por monóxido de carbono, segundo laudo necroscópico concluído neste domingo (10). O casal foi encontrado sem vida na manhã deste sábado (9) na casa de veraneio da família em um condomínio de luxo em Prainha Grande, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

A suspeita inicial é a de que um vazamento de gás tenha provocado a morte do banqueiro e de sua esposa. Um cachorro da família também foi encontrado morto no local.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Guarujá, que solicitou assessoramento à 3ª Delegacia da Deic de Santos.

O banqueiro apareceu na lista de bilionários brasileiros divulgada pela revista Forbes, no fim do ano passado. Bezerra estava na 205ª posição, com patrimônio de R$ 1,55 bilhão.

Segundo a publicação, o empresário fazia parte da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, que foi vendido para o China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013.

Binho era sócio da administradora de consórcios Ademicon e tinha outros negócios.

O banqueiro fazia parte de uma família de tradição política do Ceará. O seu pai, Humberto Bezerra, que morreu em 2020, foi deputado federal, prefeito de Juazeiro do Norte nos anos 1960 e vice-governador do estado em 1970.

Já o seu tio Adauto, que era irmão gêmeo de Humberto, foi governador do Ceará entre 1975 e 1978, nomeado pelos militares.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), emitiu uma nota em suas redes sociais lamentando a morte do banqueiro.

"Recebi, com muita tristeza, a notícia da morte do empresário cearense Binho Bezerra e de sua esposa, Luciana. Binho presidiu o Banco BIC, que foi fundado pelo seu pai, Humberto Bezerra e seu tio, o ex-governador Adauto Bezerra. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares", escreveu.