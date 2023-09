Homem é atacado por boi e fratura a coluna no ES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pescador Erenildo Félix Gomes, de 53 anos, foi atacado por um boi na comunidade do Vasquinho, em São Mateus (ES), na quarta-feira (13).

Erenildo sofreu o ataque quando ia trabalhar e teve sua coluna fraturada. Os bombeiros foram ativados por uma pessoa que estava no local e o levaram para o Hospital Estadual Roberto Silvares, segundo a Gazeta do ES.

Vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o homem se aproximando do boi, de moto, e freando para esperar o animal se afastar. Entretanto, o boi entende isso como uma afronta e avança.

O pescador percebeu a investida, desceu da moto e tentou correr, mas foi alcançado pelo boi. O animal arremessou Erenildo para cima, fazendo seu capacete voar para longe. Em seguida, o boi sai do campo de visão da câmera e não reaparece.

Erenildo ainda tenta se levantar, mas cai novamente. Ele já recebeu alta, mas deve permanecer em repouso absoluto por 30 dias, até uma reavaliação, segundo a Gazeta do ES.

O UOL entrou em contato com o Hospital Estadual Roberto Silvares e o Corpo de Bombeiros de São Mateus, mas não recebeu retorno. Caso houver, o texto será atualizado.