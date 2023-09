Filha encontra corpo da mãe carbonizado ao ajudar a combater incêndio em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher encontrou sua mãe morta, com o corpo carbonizado, ao ajudar a combater um incêndio na zona rural de Ouro Verde, em Goiás. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (13).

Os moradores da cidade se reuniram para conter as chamas que consumiam um pasto e que estavam se aproximando das residências. Foi durante esse mutirão que a filha encontrou o corpo da própria mãe -as identidades das duas não foram divulgadas. As informações são da Polícia Civil.

A vítima morava perto do local do incêndio. Entretanto, os investigadores ainda não conseguiram determinar como ela foi parar no meio das chamas.

Após a mulher ser encontrada sem vida, a polícia foi acionada. Em seguida, o IML (Instituto Médico Legal) foi acionado e levou o corpo. A causa da morte não foi divulgada.

O fogo foi contido pelos próprios moradores. As autoridades também apuram se o incêndio foi criminoso ou se ocorreu em decorrência do clima seco da região.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás para pedir mais informações sobre a investigação, mas ainda não obteve resposta.

