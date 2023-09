Corpo é encontrado dentro de contêiner no porto de Santos

(FOLHAPRESS) - Um cadáver humano foi encontrado dentro um contêiner nesta quinta-feira (14), em um terminal do porto de Santos, no litoral paulista. A Polícia Federal investiga o caso.

Uma equipe de monitoramento do porto de Santos fazia o escaneamento de um contêiner quando observou uma imagem que se assemelhava à silhueta de um corpo humano. A PF foi acionada, abriu o contêiner e constatou que se tratava de um cadáver.

Segundo a PF, o corpo estava em estado avançado de decomposição.

A polícia informou ainda que o navio que transportou o contêiner partiu do porto de Tânger, no Marrocos, e atracou em Santos no domingo (10).

Policiais federais fizeram perícia e abriram um inquérito para identificar o corpo e apurar o caso.

