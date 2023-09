Idosa de 99 anos que sobreviveu a enchente morre no RS

CAUE FONSECA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O número de mortos nas chuvas do Rio Grande do Sul subiu para 48 na noite desta quinta-feira (14) com a morte de Elma Clara de Souza, 99.

Moradora de Roca Sales, no Vale do Taquari, Elma foi resgatada com vida após passar nove horas agarrada a uma parreira, na companhia da sua cuidadora. Após dias de internação, porém, um quadro de insuficiência renal se agravou em razão da hipotermia e a idosa não resistiu.

Elma chegou a esboçar uma melhora a ponto de sair da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e dar entrevistas enquanto esteve hospitalizada no município de Encantado (RS). À RBS TV ela contou ter passado o tempo cantando e rezando enquanto aguardava por resgate. O corpo foi velado na Câmara Municipal de Roca Sales nesta sexta (15).

Entre as vítimas da tragédia também estão dois irmãos, um menino de sete anos e uma bebê de oito meses. Lara e Lincoln Henning eram moradores da zona rural de Roca Sales e tiveram os corpos localizados no último domingo (10) -os corpos já haviam sido contabilizados como vítimas da enchente, mas o IGP (Instituto-Geral de Perícias) do RS ainda não havia confirmado a identidade das crianças.

Os irmãos serão sepultados no cemitério evangélico de Roca Sales neste sábado (16), e não haverá velório. A mãe das crianças, Deiser Cristiane Vidal, está entre as nove pessoas que continuam desaparecidas.

Nesta sexta, o Governo do RS divulgou um balanço dos danos em imóveis nos municípios mais afetados pela enchente: Muçum e Roca Sales.

Em Muçum, 40 imóveis foram completamente destruídos e quatro estão condenados. Há outros 91 que ainda precisam ser limpos e 18 que necessitam reparos.

Roca Sales também teve 40 imóveis destruídos e 16 condenados. O município tem 163 imóveis a serem limpos e 81 que precisam de reparos, incluindo o hospital da cidade. Neste momento, um hospital de campanha do Exército opera na cidade.

Um decreto do Governo do RS deve oficializar a abertura de um escritório com servidores de diferentes secretarias para atuar na reconstrução do Vale do Taquari.

Para este fim de semana a previsão é de tempo aberto no RS, o que deve facilitar o término da etapa de limpeza dos municípios afetados. Ainda há 1.426 desabrigados nos municípios da região.

