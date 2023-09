Criador do 'cadê meu green?' é encontrado morto em hotel no centro de SP

No Largo do Arouche, no centro de São Paulo, ocorreu um trágico acontecimento envolvendo Luiz Carlos Pereira de Lima, de 34 anos, conhecido por criar o popular meme "cadê meu green?". Lima foi encontrado morto em um hotel da região nesta segunda-feira. A Polícia Civil do estado já iniciou uma investigação para esclarecer os fatos e está buscando testemunhas e informações adicionais relacionadas ao caso.

O incidente ocorreu durante a madrugada, quando Lima foi descoberto sem vida na banheira de uma das suítes do hotel Chilli. O hotel emitiu uma nota oficial expressando condolências à família da vítima e esclareceu que, ao longo de quase 12 anos de operação no Largo do Arouche, este é o terceiro óbito registrado em suas instalações. O estabelecimento reforçou seu compromisso com a segurança, afirmando estar em total conformidade com as normas vigentes e possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) atualizado, além de manter todos os seus equipamentos em pleno funcionamento.

A Polícia Civil tomou medidas adicionais ao solicitar exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte de Lima. Os laudos estão em processo de elaboração, e o caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial (Bom Retiro).

Leia Também: Polícia confirma que corpo encontrado em poço em SP é de menina de 8 anos