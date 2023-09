Inmet alerta para 'grande perigo' com onda de calor em 11 estados e no DF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de "grande perigo" para 11 estados e o DF (Distrito Federal) por conta da onda de calor que atinge o Brasil.

Os locais para os quais foi emitido o alerta são: Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O aviso vale até às 18h de terça-feira (26).

Segundo o Inmet, a emissão de alerta de grande perigo significa que estão previstos "fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional". Nessa categoria, o instituto pede que a população se prepare, inclusive, com medidas de emergência.

Na quarta-feira (20), nove estados estavam na situação de "grande perigo".

NÍVEIS DE ALERTA DO INMET

O instituto separa os níveis de alerta em três categorias.

Alerta amarelo. Perigo potencial. Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Alerta laranja. Perigo. Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

Alerta vermelho. Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.