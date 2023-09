Interno da Fundação Casa rende funcionário com alça de violão e foge em SP

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente que cumpre medida socioeducativa em uma unidade da Fundação Casa no interior de São Paulo usou o cinto do suporte de um violão para render um funcionário e fugir com outros internos durante uma viagem na tarde de quinta-feira (21).

Um grupo de seis adolescentes, que cumprem medida de internação na unidade Três Rios, em Iaras, havia ido até Sorocaba para participar de um evento de música. Durante o trajeto de volta, um deles se aproveitou da alça do objeto e rendeu um dos agentes socioeducativos.

Cinco internos conseguiram fugir. Policiais militares foram acionados e fizeram buscas em uma área de mata e conseguiram encontrar dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e um jovem de 18 anos.

Dois jovens conseguiram escapar. Eles ainda eram procurados até a noite desta sexta-feira (22). Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil.

De acordo com a Fundação Casa, o funcionário teve ferimentos leves. A instituição declarou que a corregedoria apura as circunstâncias da fuga.

Conforme o comunicado, todos os internos envolvidos devem passar por sanção disciplinar, aplicada pelo próprio centro em que cumprem as medidas.

O Judiciário e as famílias dos internos foram comunicados sobre o ocorrido.

Leia Também: "Pousou no meu quintal": morador dá alerta para piloto ejetado de F-35